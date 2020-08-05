خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

نشر الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوست جديد له .





وعلق خالد الغندور قائلًا: " كل اللي محتاجه من اصحابي و اصدقائي هو الدعاء لي بالشفاء ان شاء الله".









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كانت مشادة كلامية وقعت في برنامج أنا زملكاوي، بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يتفلت حوله ليعلق مرتضى قائلا: "متهزليش راسك يا خالد ".





وكتب خالد الغندور على صفحته بـ "فيس بوك": "قولا واحدا انا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي اشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مافيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع.



