بتورتة وصورة .. شاهد خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ 49

احتفل الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 49 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر خالد الغندور صورة تورتة عيد ميلاده بلوجو نادي الزمالك و صورته.





وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي:

كل سنه وانت طيب ، عقبال العمر كلة ، بنحبك جدا





كانت قد وقعت مشادة كلامية في برنامج أنا زملكاوي بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يتفلت حوله ليعلق مرتضى قائلا: "متهزليش راسك يا خالد ".





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