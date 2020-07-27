بتورتة وصورة .. شاهد خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ 49

احتفل الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 49 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر خالد الغندور صورة تورتة عيد ميلاده بلوجو نادي الزمالك و صورته.
وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالآتي:
كل سنه وانت طيب ، عقبال العمر كلة ، بنحبك جدا
كانت قد وقعت مشادة كلامية في برنامج أنا زملكاوي بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يتفلت حوله ليعلق مرتضى قائلا: "متهزليش راسك يا خالد ".
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وكتب خالد الغندور على صفحته بـ "فيس بوك": "قولا واحدا انا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده و وجودي في قناة الزمالك حبا و تقديرا لجمهور الزمالك العظيم و انا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي اشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مافيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة و كلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع".