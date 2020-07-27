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رياضة

بعد مشادته مع مرتضى منصور.. خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ 49

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:39 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم
احتفل الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 49 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر خالد الغندور صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "عيد ميلادي النهاردة".

ووقعت مشادة كلامية في برنامج انا زملكاوي بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور  رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمه يتفلت حوله ليعلق مرتضي قائلا: "متهزليش راسك يا خالد ". 


وكتب خالد الغندور على صفحته بـ "فيس بوك": "قولا واحدا انا  اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده و وجودي في قناة الزمالك حبا و تقديرا لجمهور الزمالك العظيم  و انا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك  النادي الذي اشجعه و لكن يجب ان يكون الاحترام متبادل   بين الجميع و لو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مافيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة   و كلامي مع اعلام المصريين و شكرا للجميع". 



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