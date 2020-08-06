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فن

أرقى وأنبل من عرفت.. مصطفى جاد يدعم حسين الجسمي بعد تعرضه للسخرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:21 ص
مصطفى جاد وحسين الجسمي
مصطفى جاد وحسين الجسمي
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مصطفى كرم
وجّه الملحن مصطفى جاد الدعم للفنان حسين الجسمي بعد تعرّضه لهجوم وسخرية من بعض رواد السوشيال ميديا بسبب غنائه في بيروت قبل وقوع الانفجار بيومين. 

ونشر  الملحن مصطفى جاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنان حسين الجسمي وعلق عليها قائلا "‏صاحبي وأخويا ‎#حسين_الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي". 

وتابع "عيب كده والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية .. دمت طيب ياصاحبي ". 

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 8 ملايين و221 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

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أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.
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