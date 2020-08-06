أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









فجر هيدرسفيلد قنبلة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة ضمن سلسلة خطواته لمواصلة الضغوط على مسئولي الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي والمعار للأهلي.











أكد مصطفى يونس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، لكن من أبناء نادي النصر.











أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضى منصور، نجح فى تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.











طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، بإصدار تعليمات بمنع مدربي القطاع الذين سيتم اختيارهم من العمل في أي مكان آخر.











علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عقوبة الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق، من جانب اتحاد الكرة؛ بسبب أحداث ودية الاتحاد السكندري.



















كشفت تقارير إعلامية، عن آخر كواليس المفاوضات بين هدرسفيلد الإنجليزي وإدارة نادي الأهلي؛ لضم رمضان صبحي بصفة نهائية.











