AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:19 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


فجر هيدرسفيلد قنبلة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة ضمن سلسلة خطواته لمواصلة الضغوط على مسئولي الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي والمعار للأهلي.



أكد مصطفى يونس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، لكن من أبناء نادي النصر.



أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضى منصور، نجح فى تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.



طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، بإصدار تعليمات بمنع مدربي القطاع الذين سيتم اختيارهم من العمل في أي مكان آخر.



علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عقوبة الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق، من جانب اتحاد الكرة؛ بسبب أحداث ودية الاتحاد السكندري.





كشفت تقارير إعلامية، عن آخر كواليس المفاوضات بين هدرسفيلد الإنجليزي وإدارة نادي الأهلي؛ لضم رمضان صبحي بصفة نهائية.



كشف محمد صلاح نجم، المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن توقعاته بمباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم، الخميس، في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

أخبار الأهلي | فايلر يقود التدريب قبل سموحة وديًا.. ومحاولات شراء رمضان صبحي مستمرة

أخبار الرياضة| كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور.. الأهلي يفرض السرية على الصفقات الجديدة.. بشرى سارة بشأن نهائيات إفريقيا

أخبار الرياضة .. رحيل رمضان صبحي قبل نهائي إفريقيا.. وإصابة عمرو جمال بـ كورونا

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. الجيش السوري يتصدى لهجوم لداعش شرقي حماة.. وفتح باب تظلمات الثانوية العامة اليوم والمادة بـ 100 جنيه

3 أسباب تدفعك لشراء هواتف نوكيا

عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-8-2020.. فيديو

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها