مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء الأهلي.. وقراراته أضاعت هيبة النادي

أكد مصطفى يونس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، لكن من أبناء نادي النصر.





وقال يونس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب ليس ابن الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك فى التدريبات، قبل انضمامه للقلعة الحمراء".





وأشار إلى أن قرارات محمود الخطيب أضاعت هيبة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.





وأكمل يونس: "ما يحدث فى الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أرى طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب".

واختتم: "قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ لكن ما حدث معه هراء، البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي، "الأهلي لم يستفاد من تركي آل الشيخ، وهناك من حصل على كراتين وهدايا من مسؤولي الأحمر عندما كانوا فى السعودية، وكل ما حدث هناك علمت به".