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رياضة

السبب طاهر محمد طاهر.. أزمة تضرب الأهلي بقيادة رمضان صبحي.. تفاصيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:21 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
كشفت تقارير إعلامية، عن آخر كواليس المفاوضات بين هدرسفيلد الإنجليزي وإدارة نادي الأهلي؛ لضم رمضان صبحي بصفة نهائية.

وذكرت قناة "إم بي سي مصر"، أن بيان الأهلي الذي أصدره بشأن مفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي ليس مطمئنًا، وله أبعاد رياضية.

وتابعت القناة، في تقريرها، "إدارة الأهلي أصدرت بيانا بأن هناك مفاوضات ليبرئ نفسه فى حال فشل المفاوضات مع النادي الإنجليزي، ويضع الكرة في ملعب رمضان صبحي".

وأكد التقرير، أن رمضان صبحي غاضب من إدارة النادي الأهلي؛ بعد شراء طاهر محمد طاهر بـ20 مليون جنيه، وتباطؤ فى إنهاء ضمه من هدرسفيلد.

واختتم التقرير، بأن الأموال العائدة من ستوك سيتي للنادي الأهلي تتجاوز 3 ملايين إسترليني؛ ولذلك رمضان صبحي غاضب بسبب عدم الجدية فى ضمه نهائيا حتى الآن.

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