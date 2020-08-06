تطوير 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحي لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الخميس، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لافتتاح القناة الجديدة في ٦ أغسطس ، إن الهيئة نجحت في تطوير محطات المراقبة الملاحية ال ١٦، المنتشرة بطول المجرى الملاحي بقناة السويس، لتظل قناة السويس ندا قويا أقوى المؤسسات والهيئات تطورا في العالم. بالذكرىأغسطسالمجرىأقوى





وأضاف الفريق ربيع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تماشيا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي وتطبيق السياسة الموحدة، نجحت قناة السويس في تحد جديد بإنشاء البنية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي بافتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي بالإسماعيلية ومركز البيانات التبادلي بمحافظة بورسعيد.





كما أطلقت ٤ خدمات جديدة الكترونية وهم خدمة طلب عبور السفن و خدمة الخطوط الطويلة وخدمة الترسانات وخدمة المناقصات والمزايدات.











