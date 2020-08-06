كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تعلن خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

تبدأ كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اختبارات القدرات للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وذلك يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد الكلية.









ويقوم كل طالب بالدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالى:













وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، ومرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي:









وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة إلى اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.











وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة واقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على ٦٠٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.