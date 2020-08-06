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رياضة

قبل 3 أيام من انطلاق الدوري.. إقالة فيريرا من تدريب سانتوس البرازيلي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:15 ص
فيريرا مدرب الزمالك
فيريرا مدرب الزمالك الأسبق
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محمد السعيد
أعلن نادي سانتوس البرازيلي إقالة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق، قبل 3 أيام فقط من انطلاق مسابقة الدوري.

وكتب نادي سانتوس البرازيلي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي:" تعلن إدارة نادي سانتوس رحيل فيريرا عن تدريب الفرييق، كما تشكره على احترافيته خلال فترة تواجده مع الفريق، وتتمنى له التوفيق".


وكان فيريرا قيادة الزمالك خلال موسم 2014 / 2015 ونجح في الحصول على الدورى وكأس مصر مع الفريق الأبيض.

يذكر أن الفيفا حكم مؤخرا بأحقية فيريرا في الحصول على ٤٠٠ ألف دولار من نادي الزمالك، قيمة مستحقاته المتأخرة.

وسدد مجلس إدارة نادي الزمالك مستحقات البرتغالي فيريرا، وتم إغلاق القضية نهائيا.
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