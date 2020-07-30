بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة ايقاف القيد لنادى الزمالك بعد حصول البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية المدرب في الحصول على ٤٠٠ ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.





وقال المصدر أن لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا اصدرت حكما فى السابق لصالح المدرب البرتغالي بالغرامة وإيقاف الزمالك من القيد قبل أن يتقدم النادي باستئناف يؤكد خلاله وضع مستحقات المدرب في حسابه البنكي بالقاهرة.





وشدد على عدم صحة إيقاف القيد القلعة البيضاء بعد اغلاق القضية فى الفيفا وسداد المستحقات المالية الخاصة بالمدرب البرتغالي.





يذكر أن جونسالو ألميدا محامي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك أكد على حصول المدرب البرتغالي على المسحتقات التي نص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالغرامة موضحًا أنه لا يوجد أي مخاطر على النادي الأبيض.





واستطرد:" كانت اجراءات قضائية طويلة بدأت في نوفمبر 2015، وبعد 5 سنوات من العمل على هذا الأمر، وفي النهاية صدر القرار من فيفا، وبعد ذلك تم تأكيده من لجنة الانضباط لغلق هذه القضية مع الزمالك لافتا الى ان القرار النهائي هو منح مستحقات فيريرا ومساعديه والسماح له بتلقي تعويض مالي من الزمالك، وهو كان ينبغي دفعه منذ عام 2018."





وتابع :"لن استطيع أن أعلن عن التفاصيل المالية على الإطلاق، لكن هناك بعض المدفوعات متعلقة بنسبة 5% في العام لحسابها على مدار 5 سنوات يتم إضافتها للمبلغ الذي تم فرضه كغرامة."



