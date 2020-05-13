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رياضة

الزمالك يتواصل مع فيريرا خوفا من فيفا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:03 ص
فيريرا
فيريرا
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي الأبيض تواصلوا مع البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.

ياتي هذا من أجل الاتفاق معه على صيغة حل ودي، للتنازل عن شكواه ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واكد المصدر أن مسئولي القلعه البيضاء  طالبوا فيريرا بالموافقة على حل الأزمة بشكل ودي، مع جدولة باقي مستحقاته المالية لدى النادي الأبيض .


وكذلك جهازه المعاون، تجنبًا لإصدار حكمًا من جانب الفيفا ومضاعفة الغرامة مثلما حدث مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

وكان فيريرا تقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مكافأة الفوز ببطولتي الدوري العام وكأس مصر وقتما كان مدربًا للفريق الأبيض.
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