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رياضة

مجلس إدارة نادي الزمالك يجتمع اليوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:00 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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ملك موسى
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء.

ياتي اجتماع اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بالنادي ومن المقرر أن يقام الاجتماع خارج مقر النادي .

ويناقش المجلس الابيض ملف عودة الدوري على رأس الموضوعات التي سيناقشها مجلس إدارة النادي اليوم لوضع تصور شامل بخطة الاستعداد في حالة عودة الدوري الممتاز .

وسيناقش مجلس الإدارة الأمور الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الحالية بعد انتهاء خزينة النادي.

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض يخوض تدريبات منزليه علي فترتين خلال توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس الكورونا خشية من سرعة انتشاره
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