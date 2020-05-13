الزمالك يرفض التفريط في نجمه المغربي





واكد المصدر ان مجلس ادارة نادي الزمالك، لن يوافق على رحيل بن شرقي حتى لو مقابل 100 مليون جنيه.





واضاف المصدر ، ان إدارة الزمالك تتمسك ببقاء اللاعب المغربي ولا تنتظر خلال الفترة الحالية تحقيق أي مكاسب مالية من ورائه، خاصة أن رحيله سيؤثر سلبيًا على الزمالك من الناحية الفنية.





وياتي رد الزمالك بعد تلقي بن شرقي عدد كبير من العروض الخارجية خلال الآونة الأخيرة للحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد.





الجدير بالذكر ان الفريق الابيض يخوض تدريبات منزليه علي فترتين خلال توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس الكورونا خشية من سرعة انتشاره.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف مسئولي القلعة البيضاء، بشأن رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.