تحسبا لـ عودة الدوري.. قرار جديد من الزمالك بشأن اللاعبين

وأضاف جعفر، أن هذا الاجتماع من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى، ووضع خطة؛ حال استئناف بطولة

هذا الموسم ، وبحث بعض الأمور الداخلية فى الفريق، من حيث طرق الوقاية و العودة للتدريبات.