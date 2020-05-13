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رياضة

تحسبا لـ عودة الدوري.. قرار جديد من الزمالك بشأن اللاعبين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:53 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
 كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن قرار جديد من مجلس ادارة نادي الزمالك. 

 وقال جعفر خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيعقد اجتماعا، فى تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، خارج مقر النادي؛ لبحث ملفات عديدة داخل فريق الكرة. 

وأضاف جعفر، أن هذا الاجتماع من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى، ووضع خطة؛ حال استئناف بطولة الدورى المصرى هذا الموسم ، وبحث بعض الأمور الداخلية فى الفريق، من حيث طرق الوقاية و العودة للتدريبات.

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وأوضح جعفر، أن الأبيض مستعد على المستوى الفنى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى و أن البطولة ليس لها قواعد، واللاعبون قادرون على الفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و الأهلى لم يحسمها بشكل رسمى حتى الان .   

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يدرس مجموعة اقتراحات لعودة بطولة الدوري الممتاز، والحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا المستجد. 
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