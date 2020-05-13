بمستندات رسمية..الفيفا يطالب الزمالك بإثبات شكواه ضد كهربا





ياتي هذا عقب تلقى الفيفا ردًا من اللاعب ينفي من خلاله ادعاء مسئولي الزمالك حيث شدد على أنه لم يطلب من النادي الأبيض سداد أي مبالغ مالية خاصة به على الجانب الأسري أو الشخصي.





واضاف المصدر ان الفيفا طالب من مسئولي الزمالك ارسال مستندات رسمية تؤكد صحة الأمر بتكفل النادي بهذه المصاريف .





واكمل المصدر ان ارسال البيانات يجب ان يتم مع تفويض رسمي من اللاعب يفيد برغبته في سد هذه الالتزامات التي تقع على عاتقه.





وشدد المصدر أن مسئولي الزمالك بالفعل يمتلكون خطابات وصور إيصالات تؤكد صحة ما قيل في هذا الشأن من جانب النادي الأبيض، ولكن في الوقت نفس لم يمتلك مسئولو الزمالك تفويض رسمي من اللاعب، وهو ما شدد الفيفا على توافره.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي النادي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بضرورة إثبات ما تم تأكيده من قبل في شكوى النادي الأبيض ضد محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، بخصوص قيام النادي الأبيض بسداد بعض الالتزامات المالية التي كانت تقع على عاتق اللاعب على المستوى الشخصي.