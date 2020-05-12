شاهد.. عزومة بدوية من صالح جمعة لـ محمود كهربا

نشر صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وظهر صالح جمعة، برفقة زميله بالفريق محمود كهربا، أثناء تناولهما الإفطار الذي كان وجبات من "الطعام البدوي" بأحد الأماكن العامة.









يذكر أن النادي الأهلي طالب باستكمال مسابقة الدوري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.









كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.







