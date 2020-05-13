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رياضة

هجوم قوي من خالد الغندور على أحمد شوبير بسبب الأهلي والدوري المصري

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:10 ص
خالد الغندور واحمد
خالد الغندور واحمد شوبير
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نور عادل
هاجم خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بسبب تصريحاته بشأن مسابقة الدوري المصري.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية، إن أحمد شوبير يحاول الضغط من أجل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، أو أن يتم منح اللقب للنادي الأهلي، وذلك لأنه قائد الفريق سابقًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "من الطبيعي والمنطقي أن يضغط شوبير لمنح الدوري للأهلي، خاصة أن نجله من لاعبي الفريق".


وأشار خالد الغندور إلى أن "أحمد شوبير يتحدث عن عودة الدوري الألماني والإنجليزي، ولكنه لم يتحدث عن الدوريات التي تم إلغاؤها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا".

وأنهى الغندور حديثه بهذا الشأن قائلًا: "مسابقة الدوري المصري ألغيت من قبل 5 مرات، لماذا لم يتم منح اللقب وقتها للفرق المتصدرة في ذلك الوقت؟".
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