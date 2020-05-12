أحمد شوبير يفتح النار على مندوبة فيفا بسبب لائحة اتحاد الكرة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، انتقادا حادا إلى سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب تدخلها في اللائحة الداخلية لاتحاد الكرة.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "اون سبورت اف ام" :"ما دخل الاتحاد الدولي وسارة ساليمون، في اللائحة الخاصة باتحاد الكرة، هذه لائحة خاصة بنا ولايجب ان يتدخل اي شخص او جهة خارجية بها، ومحدش وصي علينا، نحن لدينا وزارة الشباب ورياضة واللجنة الاولمبية".

وأضاف :"يحسب للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، انها تمسكت برأيها ببعض البنود الخاصة باللائحة على رأسها بند ال8 سنوات، وانتخاب نائب رئيس لاتحاد الكرة من الخارج وليس نائبين من الداخل، والذي كانت تتمسك بتطبيقة سارة ساليمون"ّ

وتابع :"هناك جلسة اخيرة بين اتحاد الكرة وسارة ساليمون، الاسبوع القادم، لحسم الملف الخاص باللائحة".