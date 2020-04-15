محمد فضل الله يكشف الجهة المختصة بحسم طعن الزمالك على عقوبة النقاز

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن أحقية نادي الزمالك فى إستئناف الحكم الصادر لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق والمهلة المقرر تقديم التظلم خلالها.









قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك يحق له تقديم الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد إستلام الحيثيات الخاصة بالحكم من قبل الفيفا.



