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رياضة

محمد فضل الله يكشف الجهة المختصة بحسم طعن الزمالك على عقوبة النقاز

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:34 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
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يسرى غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن أحقية نادي الزمالك فى إستئناف الحكم الصادر لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق والمهلة المقرر تقديم التظلم خلالها.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك يحق له تقديم الطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام المحكمة الرياضية الدولية بعد إستلام الحيثيات الخاصة بالحكم من قبل الفيفا.

أضاف: مسئولى نادى الزمالك يمكنهم الطعن على الشق المستعجل للحكم الصادر من قبل الفيفا والذي لا يتجاوز شهرين للحكم وفي حالة الطعن على الشق العادى أمام الرياضية الدولية قد يصل إلى ٦ أشهر لإصدار الحكم والفصل فى الطعن.

يذكر أن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتضمن الحكم الصادر في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في قضيته ضد النادي الأبيض.

وجاء الخطاب من ٤ ورقات، ويتضمن أحقية اللاعب التونسي في الحصول على مبلغ مليون و٣٠٠ ألف دولار مقسمة إلى مستحقات مالية للاعب بقيمة ٢٨٨ ألف دولار وباقي المبلغ غرامة على النادي الأبيض.

وأمهل الفيفا نادي الزمالك ٤٥ يومًا وإلا سيتم حرمان النادي الأبيض من القيد لثلاث فترات مقبله

الجدير بالذكر ان نادي الزمالك نفي خلال الساعات الماضية وصول أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي قبل أن يعلن نظائرهم في اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء عن وصول الخطاب بشكل رسمي.



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