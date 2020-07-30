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رياضة

محامي فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلي بفائدة 5%

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:17 ص
فيريرا المدير الفني
فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك
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حسام الحارتي
أكد البرتغالي جونزالو الميدا محامي البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن دعوى فيريرا ومعاونيه ضد الزمالك بدأت منذ عام 2015.

وأضاف جونزالو الميدا في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم التأكيد على تغريم الزمالك من قبل اللجنة الانضباطية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

وتابع:" القرار النهائي منح فيريرا ومساعديه بتلقي تعويضا ماليا من الزمالك والذي كان ينبغي أن يسدد من 2018.

وأتم :" الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق وقتا طويلا في الدفع ولكن في النهائية تم دفعها بالفوائد وإنهاء القضية .

وأشار إلى تغريم نادي الزمالك 5% كعائد فائدة على كل عام منذ 2015 لتأخير السداد فور وصول القرار.  
 

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