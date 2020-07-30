محامي فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلي بفائدة 5%

الميدا في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم التأكيد على تغريم الزمالك من قبل اللجنة الانضباطية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "

وأتم :" الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق وقتا طويلا في الدفع ولكن في النهائية تم دفعها بالفوائد وإنهاء القضية .





وأشار إلى تغريم نادي الزمالك 5% كعائد فائدة على كل عام منذ 2015 لتأخير السداد فور وصول القرار.



