لن نتراجع .. انضباط الجبلاية تكشف مصير عقوبات السوبر المصري والوديات

أكد المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة ان العقوبات التى تم اتخاذها قبل التوقف الإجباري الدورى الممتاز سارية بعد عودة المسابقة المحلية.





قال سيد بندارى فى تصريحات له إن لجنة الانضباط أصدرت عقوبات ضد لاعبي الأهلي والزمالك فى السوبر المصري وكذلك فى مباريات أخرى بسبب تجاوزات صادرة فى المباريات.





أضاف: "أحداث السوبر تم الطعن عليها أمام لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي واصدر قراره فيها وأصبحت قرارات نهائية ملزمة للجميع".





شدد على أنه أصدر عقوبات فى إحدى المباريات الودية مؤخرا لافتا الى ان الوديات تتبع اتحاد الكرة من حيث العقوبات وكافة الأمور حيث يجرى تعيين طاقم حكام لها من قبل اللجنة الرئيسية.



