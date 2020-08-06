قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ5 لافتتاحها.. مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. وننشر تفاصيل تدشين أكبر كراكة بالشرق الأوسط









كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وبمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، في السادس من أغسطس، عن موعد تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط، والتي أطلق عليها اسم المشير حسين طنطاوي، في أكتوبر المقبل وضمن احتفالات النصر المجيد.









وأشار الفريق أسامة ربيع، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أسطول الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة.









وأكد أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير أسطول الكراكات التابعة لها من خلال خطوات عديدة أبرزها التعاقد على بناء كراكتين متماثلتين من طراز الحفار بهولندا، وقد تم تدشين الكراكة الأولى "مهاب مميش" أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط بهولندا لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا، فيما يتم العمل على تدشين الكراكة حسين طنطاوي في أكتوبر ٢٠٢٠.









وقال رئيس الهيئة، إن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.









وأضاف أن أبرز المشروعات القومية التي شاركت بها كراكات الهيئة هى "مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد - مشروع تكريك بوغاز دمياط – مشروع تكريك ميناء جرجوب – مشروع تطهير بحيرة المنزلة - المشاركة في مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية (الشمندورات) المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة بين ضفتي النهر".









وتابع: "تعمل إدارة الهيئة على تعزيز قدرات أسطول الوحدات البحرية من قاطرات ولانشات وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة، وعن تطوير أسطول قاطرات الهيئة، تتولى ترسانة بورسعيد البحرية بناء مجموعة من القاطرات من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طن بالتعاون مع شركة Voith الألمانية، يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تم الانتهاء من بناء 10 لنشات".









وفي عهد الرئيس السيسي، تم تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل" التي بدأت عملها بالفعل في حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتبارًا من بداية يونيو 2018، ويأتي بعدها انضمام السفينة "أمان" لأسطول قناة السويس والتي تعد أكبر وحدة إمداد بالشرق الأوسط لتمثل فتحًا جديدًا في مجال خدمات منصات الغاز والبترول في مصر.







