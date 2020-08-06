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ديني

سهل وحلينا كله.. فرحة طلاب الثانوية الأزهرية في الشرقية بنهاية الامتحانات.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:24 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
أشاد عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بامتحانات نهاية العام الحالي، والتي انتهت اليوم بأداء الطلاب امتحان مادة التفسير.

واستطلع موقع صدى البلد، آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في امتحانات نهاية العام، والتي تزامنت مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا حماية لأرواح الطلاب.

وقال أحد الطلاب إن الامتحانات كانت جيدة وسهلة متمنيا الالتحاق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، وقال زميله إنه لاحظ بعض الصعوبات في امتحان مادة الجبر، ولكن باقي المواد كانت سهلة، مشيرا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وذكر طالب آخر، أنه أجاب في الامتحانات بشكل كامل ويريد الالتحاق بكلية الهندسة، منوها أن الامتحانات في المواد الشرعية كانت جيدة، ولكنه لاحظ صعوبة في امتحان الاستاتيكا والفيزياء ولكن تمكن من الإجابة على الأسئلة.

وقال آخر، إنه أجاب على كل الأسئلة في الامتحانات ويرغب في الالتحاق بكلية الصيدلة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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