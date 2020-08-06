إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.





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