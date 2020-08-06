إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
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ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.