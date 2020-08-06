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ديني

شقيق زوجي يطلب استرداد قطعة أرض بعد بيعها فهل يجوز الرفض؟.. دار الإفتاء ترد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:56 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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يارا زكريا
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع"فيسبوك" عن سؤال يقول: "أخو زوجي باع لنا قطعة أرض، وبعد مرور السنين أراد أن يستردها وبنفس الثمن؛ فهل يجوز الرفض؟".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الرفض، لأن هذا بيع وشراء، ولا يكون إلا بالتراضي.

وأكد أمين الفتوى أن الزوج يحق له الرفض أو اشتراط البيع بسعر اليوم، فلا مانع من ذلك، وليس عليه وزر إن رفض.


من ناحية أخرى "ماذا يحدث لو خالفنا وصية الميت في الثلث الخارج من الميراث؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».  

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، «نأثم شرعًا»، لافتًا: الوصية لابد أن تكون موثقة وعليها شهود، لأن نقلها شيء والتحقق منها وإثباتها شيء آخر. 

ونصح مستشار المفتي من أراد أن يوصى بشيء أن يسجلها في الشهر العقاري، سواء أكانت لوارث أو غير وارث في حدود الثلث، مؤكدًا أن عدم تنفيذها عند التوثيق حرام أيضًا؛ لأن من حق الإنسان أن يوصى في ماله في حدود الثلث، ولا يجوز أخذ حق له. 


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟". 

ورد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: " من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف". 

وأضاف «العجمي» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.

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