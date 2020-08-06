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سيارات

خبراء يحذرون من إهمال تغيير زيت الفرامل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
زيت الفرامل هو من أهم الزيوت في السيارة، فهو يعمل على إيقاف السيارة وقت الحاجة، لذلك يجب الاهتمام بفحصه وتغييره بشكل دوري، لأن إهماله سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة.


لهذا السبب ينصح خبراء  السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل عامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، والسبب هو أن نسبة الماء تزداد في الزيت بمرور الوقت وهو الأمر الذي يحد من فعالية الفرامل بشكل كبير. 


كما أن من خواص زيت الفرامل الصناعي أنه يستطيع امتصاص الرطوبة من الهواء وهو ما يعادل إلى إنخفاض درجة الغليان الأمر الذي يمكن أن يتسبب في غليان زيت الفرامل سريعا بسبب استخدام الفرامل بشكل متكرر.


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وفي نفس السياق حذر الخبراء من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوحة حتى ليوم واحد وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يؤثر  على صلاحية استخدام الزيت.


كما حذر الخبراء من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوح حتى ليوم واحد، وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يفقد صلاحيته للاستخدام.
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