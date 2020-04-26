خرافات وحقائق حول زيت الفرامل

تعتمد السيارة في تشغيلها على الكثير من الزيوت والماء لتعمل بكفاءة ولكن تترسخ بعض الاعتقادات الخاطئة عند سائقي السيارات، منها أن زيت الفرامل لا يتم تغييره بل نكتفي بتزويده، وفي هذا السياق نكشف لكم عن أهم النصائح في هذا الموضوع.









في بداية يجب أن نعرف ما هو دور زيت الفرامل ؟ يقوم زيت الفرامل بالأساس بنقل الضغط من علبة الفرامل داخل الأنابيب إلى التيل، ومن خصائصه أنه ليس قابلًا للضغط، كما أنه يجب أن يتمتع باللزوجة المطلوبة التي تعمل في كل درجات الحرارة، فضلًا عن أنه يجب أن يعمل كمزيّت للحفاظ على أجزاء نظام الفرامل الداخلية وعدم تغييره لن يمحنك القوة المطلوبة للفرامل، وسيطيل مدى التوقيف مما تترتب عليه حوادث لا قدر الله.









زيت الفرامل مصنوع من مادة Hygroscopic التي تمتص الرطوبة من الجو ما يجعل الزيت يغلي قبل الوقت المحدد لهذا الأمر والزيت عندما يكون جديدًا تكون درجة غليانه 400 لكن وفي السنة التالية تصبح حوالى 330 درجة مع نسبة مياه 2%… هذا الأمر يجب أن يدفع بك إلى تغيير زيت الفرامل بعد سنتين بسبب المياه التي تتكون فيه سنة بعد سنة.









ولكن يجب أن تنتبه من غطاء علبة زيت الفرامل؛ لأن عدم إحكامه بشكل جيد سوف يساهم في تكوّن المياه بشكل أسرع في هذا الزيت.



