احترس من خلط زيت الفرامل في السيارة



من الأشياء المهمة التي يجب مراعتها في سيارتك هي زيت الباكم من فئة الهيدروليك يوقم بتوصيل الحركة الميكانكية من دواسة الفرامل إلى الأربع " مساتر " عند كل عجلة .



وعلى قائد السيارة أن يعرف أن زيت الباكم يتم تغييره كل سنة تقريبا حتى نتلاقي مشكلة الرطوبة كونه زيت خفيف مثل المياه فانه زيت يؤدذب طلاء السيارة كما يجب مراعاة ذلك أثناء تغيير كما أنه مؤذي للبشر



ولكن هناك فرق بين أنواع زيت الفرامل Dot3/Dot4 أن dot3 للسيارات الصغيرة اما dot4 للسيارات الملاكي الكبيرة وبعض السيارات النقل الخفيف .



اما dot4 تعتبر أفضل الانواع لان نسبة تحمله الحراري أعلى ولا يمكن خلط الإثنين مع بعض وذلك لأنه يسبب إلى تأكل مجموعة البلوف ومجموعة الحلقات الكاوتشية داخل الماستر .





ولذلك نفضل DOt4ونبدأ بتغير الزيت وهو عبارة عن فك خزنة الزيت الباكم وتنظيفها جيدا ثم يتم وضع الزيت الجديد فى الخزنة وتبدأ بعد ذلك بفك الكور تبع كل عجلة على حدا لخروج الزيت القديم







