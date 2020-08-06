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أخبار البلد

شكري وبومبيو يتناولان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:02 م
سامح شكري
سامح شكري
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بنظيره الأمريكي "مايك بومبيو". 

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الاتصال شهد تشاورًا بين الجانبين حول عدد من الموضوعات الاستراتيجية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتّين، وكذا سبل تعزيزها في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة.


وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تناقشا، خلال الاتصال، حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة، حيث عرض الوزير شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات "مسار برلين".


كما استعرض الوزير شكري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة. كذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخرًا لرام الله.
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