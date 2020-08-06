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أخبار البلد

الحكومة : تخفيض الحد الأدني للقبول الجامعات 2% لأبناء شمال سيناء

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:05 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.
 
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الوطنية، للقيام بأعمال تصميم وتنفيذ التطوير وإعادة تأهيل أحد المباني بجوار جامعة القاهرة، ليصبح مركزًا للإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال.
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