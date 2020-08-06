مدبولي: أتممنا الثانوية العامة 2020 بنجاح كبير رغم كورونا.. شكرا للجميع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالشكر للوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قررت فيه عدد من الدول إلغاء الامتحانات، لافتا إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة للمشاركين فيها.





وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا ضرورة ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبررًا للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.





من جانبها، عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم اشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.



