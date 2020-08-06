AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي: أتممنا الثانوية العامة 2020 بنجاح كبير رغم كورونا.. شكرا للجميع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالشكر للوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قررت فيه عدد من الدول إلغاء الامتحانات، لافتا إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة للمشاركين فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا ضرورة ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبررًا للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.

من جانبها، عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه، لافتة إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم اشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى موقف مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعيا، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: المحافظات السياحية الأقل فى عدد حالات الإصابة بـ كورونا

الحكومة: 26 مدينة طلابية و69 ألف سرير إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لمصابي كورونا

التعليم العالي تواجه كورونا.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بإمكانات وجهود الوزارة.. 6397 سريرا و907 غرف رعاية مركزة.. 712 جهاز تنفس صناعي لخدمة مصابي الفيروس.. علاج 6 آلاف مريض وشفاء 4318 حالة

4 توجيهات رئاسية لمكافحة كورونا.. السيسى: توفير أقصى تأمين لطلاب الثانوية العامة وحملات لتوعية المواطنين من خطورة الفيروس وتعاون بين الصحة والقطاع الخاص

4 توجيهات من الرئيسي السيسي لـ مواجهة كورونا.. تعرف عليها

الحكومة: تجهيز مستشفيات جامعات قنا وسوهاج وكفر الشيخ لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

تأجيل حفل نانسي عجرم بسبب انفجار بيروت

نجوم لبنان يتضررون من الانفجار.. تدمير وتهشم بالكامل وحسرة الفنانين

هنادى مهنى برفقة خطيبها أحمد خالد صالح خلال عطلتها الصيفية.. شاهد

التدخين يقلل من سعر سيارتك .. تعرف على السبب

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

AdvertisementS

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو