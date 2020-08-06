مدبولي ناعيا ضحايا مرفأ بيروت: مستعدون لتلبية كل ما يحتاجه أهلنا هناك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة .









ونعى الدكتور مصطفى مدبولي ضحايا حادث انفجار مرفأ لبنان قائلا: تابعنا بخالص الأسى والحزن حادث انفجار مرفأ بيروت، وبالنيابة عن مجلس الوزراء، أتوجه بخالص التعازي والمواساة للبنان الشقيق شعبا وحكومة، ونحن من أول لحظة قمنا بالتواصل مع الأشقاء في لبنان، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرسال طائرتي مساعدات، وجار النظر في تلبية كل ما يحتاجه الأشقاء في لبنان بالتنسيق مع السفارة المصرية في بيروت.





وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم من تنسيق مع الجانب اللبناني للتعامل مع تداعيات حادث انفجار بيروت، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس جامعة بيروت العربية، لاستقبال الأطقم الطبية المصرية التي سيتم إرسالها من كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لمساعدة الاشقاء في لبنان على تقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة لمصابي الانفجار، هذا إلى جانب دعم المستشفى المصري الميداني الموجود في بيروت.









ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إلى ما قامت به الوزارة من تجهيز لعدة أطنان من المواد الغذائية، لإرسالها إلى لبنان، لتنضم إلى باقي المساعدات التي ترغب منظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة في إرسالها.









وأطلعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المجلس على آخر التطورات المتعلقة بأحوال الجالية المصرية في بيروت، مشيرة إلى أنه جارٍ متابعة نقل جثامين الضحايا الثلاث، وتتابع الوزارة الموقف مع الجالية المصرية في لبنان أولا بأول.