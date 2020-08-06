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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. عناوين وأماكن مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:17 م
مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
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حسام الفقي
أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة  الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.

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حيث أكد  الدكتور محمود المتيني  تم  توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل ، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

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وأكد الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال 13 معملا في خمس كليات هم: (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. 

وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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