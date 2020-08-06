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أخبار العالم

نظام أردوغان ينكر تفشي كورونا.. الصحة التركية تناقض نفسها وتتجاهل تقارير زيادة معدلات الإصابة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:43 م
اردوغان
اردوغان
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على صالح
أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في تركيا اليوم الخميس، عن أن الوزارة لم تسجل زيادة في الحالات الجديدة لـ فيروس كورونا في مناطق المنتجعات في البلاد.

وادعى المتحدث التركي في تصريحات له اليوم "لا يوجد تفشي لفيروس كورونا في مناطق المنتجعات ولا توجد مشاكل هناك، نحن نسجل زيادة في عدد الحالات في المدن الكبرى - أنقرة واسطنبول وقونية وديار بكر وغازي عنتاب".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية عن تفشي كوفيد 19 في المنتجعات التركية، التي استشهدت ببيان صادر عن وزير الصحة التركي فاهريتين كوكا، الذي قال إن حالات الإصابة بفيروسات كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد في تزايد. 

وقال كوكا الثلاثاء الماضي إن عدد الحالات المسجلة في تركيا ارتفع بمقدار 1083 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى وجود 18 حالة وفاة. 

وكان قد أعلن في اليوم السابق له أنه تم تسجيل 995 إصابة و 19 حالة وفاة.
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