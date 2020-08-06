بعد 37 يوما داخل السجن| منار سامي فتاة التيك توك تستنشق الهواء خارج أسوار المحاكم

بعد نحو 37 يوما قضتها منار سامي المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، ما بين جدران محكمة طنطا وبين جدران السجون المكتظة بالعساكر الأمن المركزي لاتهامها بـ نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

صدى البلد يرصد محطات هامة في قضية فتاة التيك توك منار سامي بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

- الأجهزة الأمنية والمتهمة

في الساعات الأولي من صباح اليوم الموافق 6 أغسطس 2020، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك في مأمورية إلى مقر محكمة طنطا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها بعد أن تم تسديد مبلغ الكفالة الخاصة بها المقدر بـ 20 ألف جنيه تمهيدا لإخلاء سبيلها ولبيان آلية دفع الغرامة المقدرة بـ 300 ألف جنيه.





- إخلاء سبيل منار سامي

وصلت المتهمة منار سامي بصحبة قيادات أمنية إلى نيابة استئناف طنطا وقررت النيابة إخلاء سبيلها بعد أن أنهت الإجراءات القانونية لإخلاء سبيلها ودفع الكفالة المالية لمقدرة بـ 20 ألف جنيه.

- نقلها من المحكمة للقسم

وبعد إنهاء الإجراءات القانونية اصطحبت الأجهزة الأمنية فتاة التيك توك الي مقر حبسها بكفر شكر لإخلاء سبيلها من مقر حبسها ما لم تكن على ذمة قضايا أخرى.

- في يوم 5 أغسطس 2020

وكان المحامي هاني بسيوني المستشار القانوني للجنة الدفاع عن "منار" أكد في تصريحات له، أن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية المستشار ياسين زغلول أصدر قرارا بإخلاء سبيل فتاة «التيك توك» منار سامى بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه.





وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





- يوم الأربعاء 29 يوليو

وكانت محكمة جنح طنطا الاقتصادية قضت يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو فى القضية رقم 595 لسنة 2020 بحبس فتاة التيك توك" منار سامى" 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وكان المحامي العام لنيابات بنها شمال المستشار علي حسن قرر إحالة المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا لاتهامها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وكانت قوات الشرطة بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب عقب تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور.

- صراخ بعد النطق بالحكم

كما شهدت قاعة محكمة جنح طنطا الاقتصادية حالة من الصراخ والإغماء المفاجئ كالصدمة من جانب فتاة التيك توك منار سامي عقب الحكم عليها في إحدى قضايا إثارة الغرائز والفحشاء من خلال نشر فيديوهات مخلة للاداب عقب سقوطها في قبضة الأجهزة الأمنية بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

- وفي يوم السبت 4 يوليو

كما انهارت منار سامي فتاة التيك توك خلال جلسة تجديد حبسها أمام محكمة جنح كفر شكر وطلبت منار رؤية طفلتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات وأصيبت بعدها بحالة من الإغماء داخل القفص.





وكانت جلسة التجديد شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بالإغماء ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها فحاول الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.

وكانت النيابة الكلية في بنها بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أمرت الأسبوع الماضي بحبس "منار سامي" والمعروفة بـ"فتاة التيك توك" في بنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وذلك بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم .