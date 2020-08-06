حريق في محطة قطار الحرمين بجدة.. فيديو

نشب حريق جديد، مساء اليوم الخميس، داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية.





ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، شهدت المحطة مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات ترميم عقب الحريق الذي شهده الموقع منذ 11 شهرا.





وأعلن الدفاع المدني بمدينة جدة أنه باشر الحريق الذي اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين، للعمل على إطفائه.





وذكر أن لا إصابات حتى الآن جراء الحريق، وهو بحي النسيم بمدينة جدة.





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الحريق في محطة قطار الحرمين.



