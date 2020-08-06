الدوري الأوروبي .. إشبيلية يقصي روما من دور الـ 16 بهدفين دون رد

تأهل فريق إشبيلية الإسبانى لدور ربع النهائي من "اليوروباليج" بعد فوزه على روما الإيطالى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "إم إس في أرينا" بمدينة دويسبورج الألمانية، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي.





أحرز سيرجيو ريجيلون هدف إشبيلية الأول فى مرمى روما بالدقيقة 22 من زمن المباراة مستغلا ضعف الذئاب في الرقابة الدفاعية.





وأضاف الدولي المغربي يوسف النصيري الهدف الثانى لصالح إشبيلية في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد إختراقه الدفاعات مسددا كرة يسارية قوية في شباك لوبيز.





بهذه النتيجة، ينتظر إشبيلية في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، الفائز من مواجهة فريقى أولمبياكوس اليوناني مع وولفرهامبتون المقرر إقامتها مساء اليوم.