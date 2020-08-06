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أخبار العالم

شاهد.. كيف تعامل الدفاع المدني مع حريق قطار الحرمين؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:11 م
تعامل الدفاع المدني
تعامل الدفاع المدني السعودي مع حريق قطار الحرمين
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محمود نوفل
تمكنت قوات الدفاع المدني السعودي بمنطقة  جدة من التعامل مع الحريق الذي شب في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (20*60) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.


واندلعت النيران  داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، اليوم الخميس، بعد مرور 11 شهرا على حريق نشب في نفس الموقع.


جدير بالذكر ان سور محطة قطار الحرمين في حي السليمانية شهد مطلع الأسبوع الحالي عمليات ترميم عقب الحريق الذي وقع قبل 11 شهرا.


وتتميز محطات قطار الحرمين وخصوصا محطة المطار، باتساع أرصفتها وطولها وقدرتها الاستيعابية الكبيرة بالإضافة إلى إمكانية تسيير رحلة كل 10 دقائق في الذروة، بالإضافة إلى استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبا لكل رحلة مزدوجة. 


فيما تمتد محطة قطار الملك سلمان على مساحة 12 ألف متر مربع، مما يوفر طاقة استيعابية تقدر بـ 20 مليون مسافر سنويا، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
شاهد.. كيف تعامل الدفاع المدني مع حريق قطار الحرمين؟
شاهد.. كيف تعامل الدفاع المدني مع حريق قطار الحرمين؟
شاهد.. كيف تعامل الدفاع المدني مع حريق قطار الحرمين؟
شاهد.. كيف تعامل الدفاع المدني مع حريق قطار الحرمين؟
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