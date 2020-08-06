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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:08 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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شيماء مصطفى
أصدر الجيش اللبناني، منذ قليل، بيانًا عاجلًا نفى فيه تورط عناصر من مليشيات حزب الله في انفجار مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف. 

وقال الجيش في البيان الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا منسوبًا إلى مصدر عسكري مُطلع على التحقيقات يزعم دخول عناصر حزبية إلى داخل المرفأ".

ونفى الجيش ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدا أن حزب الله بعيد تمام عن الأمر.

وأشار إلى أن المنطقة التي حدث فيها التفجير مغلقة أمام أي كان، باستثناء القوى العسكرية التي تجري التحقيقات وتلك التي تعمل على رفع الأنقاض.

وتابع البيان: "تجدد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في التعامل مع أخبار المؤسسة العسكرية، والالتزام بالبيانات الصادرة حصرًا عن مديرية التوجيه".

يأتي ذلك بعدما أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.

كان مصرف لبنان المركزي، جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

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