AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:34 م
البيع بالتقسيط ..
البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين
Advertisements
محمود ضاحي
البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الفيسبوك إن الفوائد الناتجة عن تأخير الدين غير جائزة شرعا ،  موضحا أن التأخر في سداد الدين وحساب فوائد أكبر على هذا التأخر غير جائز  شرعا.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا -البيع بالتقسيط-؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟»، أن بيع المرابحة نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.

وشدد على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما حكم الفائدة على التأخير في سداد الأقساط .. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

فيديو.. اللحظات الأولى لانهيار منزل المحلة على 5 أسر

بشريحة واحدة.. علامة مميزة لمعرفة الكبدة المغشوشة

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

قناة النادي الأهلي تعتمد تكنولوجيا «الواقع الافتراضي» للمرة الأولى

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء

AdvertisementS

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة