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رياضة

دراجتك صحتك.. اكتمال حجز المرحلة الثانية بعد دقائق من بدء التسجيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

وأشار إلى أن الاستمرار في المبادرة يرتكز على رؤية القيادة السياسية والعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات .

وأكد الوزير ان الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأوضح ان الاعداد التي تم طرحها حتى الآن ومنذ انطلاق المبادرة هي 2400 دراجة تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ، إلا ان اعداد الراغبين في اقتناء الدراجات يفوق ما تم اتاحته حتى الآن وهو ما سيتم مراعاته خلال مناقشة وتوقيتات انطلاق المرحلة الثالثة والتي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وفى ذات السياق، يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع الإدارات واللجنة المعنية بالمبادرة يوم الأحد المقبل لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات .

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتي تضمنت طرح 1400 دراجة اليوم الخميس خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايدًا مستمرًا لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل خلال اليوم وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

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