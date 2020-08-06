الأولوية لحاجة الدولة.. الكويت تسمح بعودة الوافدين على ثلاث مراحل

سمحت الحكومة الكويتية بعودة المقيمين إلى أراضيها ولكن وفق ٣ مراحل متتالية حيث ستكون الأولوية للفئات التي تحتاجها الدولة.





يأتي ذلك في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات.





وأوضحت مصادر رفيعة لصحيفة القبس الكويتية أن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظرًا لحاجة البلاد إليهم.





ولفتت المصادر إلى أن الدولة الكويتية تقوم حاليا بحصر أعداد الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة والمعلمين تمهيدًا لاستقبالهم.





وتشمل المرحلة الثانية، من لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقًا للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد.



