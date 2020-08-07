قرار الدولة والتراجع عن الانسحاب.. هكذا عاد الدوري المصري بعد غياب ٥ أشهر

كما خططت الدولة المصرية وقياداتها عادت منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد اليوم الخميس وذلك بعد غياب اكثر من ٥ أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.





عادت منافسات الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية بين النادي المصري البورسعيدي ومنافسه الزمالك نجح فيها الابيض في حصد النقاط الثلاثة بالفوز بهدف وحيد سجله محمود علاء بالدقيقة ٥٥.





ويصل الزمالك الي المركز الثاني برصيد ٣٤ نقطة بينما ياتي المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.









وبعد غياب ٥ أشهر عن الملاعب نجد ٥ مشاهد في عودة الدوري الممتاز على النحو التالي :





*الدولة تأكد على قرارها.

أكدت الدولة المصرية على قرارها والتزامها بعودة الحياة لطبيعتها من جديد وذلك ظهر خلال مباراة الزمالك والمصري بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي فعاليات المباراة من مدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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وأطمأن وزير الشباب والرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية المتبعة قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصري من حيث قياس درجة الحرارة، وتطهير الملعب وكافة المناطق التى يتواجد بها اللاعبون، ووجود المراقب الطبي؛ لمتابعة تنفيذ كل الاجراءات والاشتراطات الصحية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة طبقًا للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيرًا أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات فى صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الاجراءات الفورية حال ظهور أى حالات إيجابية.





ولفت وزير الشباب والرياضة إلى النجاح فى عودة النشاط والمسابقات الرياضية المختلفة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية ومراكز الشباب فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.





*تكريم الجيش الابيض:

قبيل انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي حرص الحميع على تكريم الاطقم الطبية الحاضرة للمباراة وذلك في ظل دعم مؤسسات الدولة بالوقت الحالي للاطباء والذي أطلق عليهم في الفترة الأخيرة الجيش الابيض للبلاد وذلك بعد الجهود المبذول من اجل السيطرة على فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الماضية.









التراجع عن الانسحاب :

من اهم مشاهد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي هو عودة الدوري بمباراة للابناء لقلعة البيضاء رغم تاكيد الزمالك ومجلس إدارته في اوقات سابقة على انه لن يستكمل مسابقة الدوري الممتاز لهذا العام وذلك خوفا من فيروس كورونا.

وعقب توقف مسابقة الدوري الممتاز اعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، على انه قرر هو ومجلسه عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز خاصة وانها تهدد حياة اللاعبين وتعرضهم للخطر.

وعلى نفس المنوال اصدر قائد الفريق الابيض حازم امام بيان يتحدث فيه بلسان جميع لاعبي الزمالك بانهم يرفضوا مواصلة الدوري حتى الوصول الي علاج لفيروس كورونا.





*اللجوء للفيديو.

شهد لقاء المصري البورسعيدي الزمالك لجوء طاقم التحكيم بقيادة محمد عادل الي تقنية الفيديو وذلك بعد خطا من جانب فرجاني ساسي على لاعب المصري البور سعيدي.