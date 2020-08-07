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أخبار العالم

إيطاليا: نؤيد ردًا دوليًا بعد انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، إن روما تؤيد ردًا دوليًا عقب الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "سنقدم دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية، للشعب اللبناني الذي كان أصلاً يمر بوقت عصيب على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وتابع "نحن إلى جانب الشعب اللبناني وسنعمل في الأيام المقبلة لمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم".

وأضاف "إن ما حدث في لبنان مأساة ضربت الشعب اللبناني. ومن وجهة نظرنا فإن مساعدة بلد صديق مثل لبنان يعني أيضاً وقف مسار زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار الذي قد يكون له بعد ذلك تأثيرات على حركات الهجرة".

وأردف "في الوقت الحالي، أرسلنا رجال إطفاء وجنوداً ومتخصصين... وثمانية أطنان من المساعدات الطبية".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بعد ظهر الخميس مغادرة طائرة إنسانية متجهة الى بيروت "استجابة لطلبات المساعدة من السلطات اللبنانية".


يأتي ذلك بعدما أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
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