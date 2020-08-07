بوسي شلبي برفقة طاقم عمل فيلم "صاحب المقام "

احتفلت الفنانة بوسي شلبي بطاقم عمل فيلم" صاحب المقام "





ونشرت بوسي شلبي صورة برفقة ابطال الفيلم على رأسهم النجمة يسرا و عبير صبري و آسر ياسين بالإضافة الي النجمة الهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام





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وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الجاري، بدور العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه عبر المنصة الإلكترونية بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد بـ 25% فقط.





صاحب المقام، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، إخراج محمد العدل.