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فن

دومينيك حوراني تروي تفاصيل نجاتها من الموت في تفجيرات بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:28 ص
دومينك حوراني
دومينك حوراني
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ميرنا محمود
طمأنت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جمهوها بعد تعرض منزلها  للدمار في أحداث انفجار بيروت. 

وكتبت دومينيك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : تفاصيل لحظات التفجير كاملة من بيتي وكيف اخلينا المنطقة واحساسي الآن.

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وتابعت :شكرا لكل يلي خافوا عليي وأرادوا الاطمئنان وكل من يحاول الاتصال بي ويسألني عن التفاصيل . انا وبنتي كويسين الحمدالله ، اعذروني مش قادرة رد عليكم جميعا وأتكلم عن الموضوع

وكانت قد طمأنت دومينيك، جمهورها في فيديو لها قائلة: "إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض ال جروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية".

وأضافت: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".

وكان حدث انفجارا ضخما في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.
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