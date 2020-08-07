AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:33 ص
خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر
Advertisements
محمد شحتة
ينقل موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والمدني.

وأعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن خطيب الجمعة غدا، في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، سيحل خطيبا للجمعة من المسجد الحرام.

كما سيحل الشيخ عبد المحسن محمد القاسم، خطيبا للمسجد النبوي، في ظل إجراءات احترازية مشددة يتبعها الحرمين الشريفين تجنبا من انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

ويتخذ كل مصل سجادة خاصة به أثناء الصلاة مع وجود مسافة بين كل مصل والآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الشريم خطيبا للجمعة من المسجد الحرام والبعيجان للحرم النبوي

بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

بث مباشر.. صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر من مسجد نمرة

بث مباشر..خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك من الحرم المكي

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي

ترشيحاتنا

القبس الكويتية: عودة المقيمين على 3 مراحل والأولوية للأطباء والقضاة والمعلمين

الليرة التركية تنهار.. تراجع عملة أردوغان 22% خلال العام الجاري فقط

طفل مصري مقيم بالنمسا بقوم بنشر ثقافة بلاده بطريقته الخاصة

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

الرئيس الجزائري ينهي مهام 36 من أعضاء السلك القضائي.. ويجري حركة تغييرات واسعة

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها