خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

ينقل موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والمدني.





وأعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن خطيب الجمعة غدا، في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.





وأوضحت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، سيحل خطيبا للجمعة من المسجد الحرام.





كما سيحل الشيخ عبد المحسن محمد القاسم، خطيبا للمسجد النبوي، في ظل إجراءات احترازية مشددة يتبعها الحرمين الشريفين تجنبا من انتشار فيروس كورونا بين المصلين.





ويتخذ كل مصل سجادة خاصة به أثناء الصلاة مع وجود مسافة بين كل مصل والآخر.