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محافظات

طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
هي واحدة من المدن السكنية الجديدة والتي تضاف إلي الثروة العقارية ذات الطابع الخاص والمميز بمصر، والتي من المتوقع أن يستفيد منها كل من يحمل الجنسية المصرية دون التقييد بالتوزيع الجغرافي.

إنها مدينة الاسماعيلية الجديدة، والتي تعتبر الامتداد العمرانى لمحافظة الإسماعيلية بشرق القناة، والتي ظهرت من العدم شرق قناة السويس داخل حدود سيناء لتسكين ٦٠٠ ألف مصري. 

وتحولت المنطقة الواقعة عليها الإسماعيلية الجديدة من صحراء جرداء الي مجتمع سكني متكامل، بمشاركة عدة جهات سيادية وتنفيذية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتي اصبحت احدي مدن الجيل الرابع بمصر ، واول مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وافريقيا.

تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية بالكيلو 72 جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم.

وتضم مدينة الاسماعيلية الجديدة، مركز طبى، مبنى جديد للمحافظة، مديرية أمن جديدة، مركز إسعاف، بحيرات وشواطئ مفتوحة، مراكز رياضية ونادى، مساجد وكنائس، مولات تجارية، مراكز اتصال، مبنى بريد، نادي، مستشفيات ومدارس، انفاق لربطها بغرب القناة، كباري عائمة

وتتضمن المدينة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا و120 و140 مترا مربعا

تم الاهتمام بالمساحات الخضراء بالتصميمات الأولية للمدينة، حيث تصل جملتها إلى 458 فدانًا بمساحة 17.5% من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع السكنى

كما حرصت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي  استكمال أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالمشروع قبل تسليم الوحدات لساكنيها.

وتم مراعاة الحفاظ على الشكل والطراز المعمارى والمظهر الجمالى فى الشكل المعمارى للمدينة خلال البناء، على أن يكون مشابهًا لطابع مدينة الإسماعيلية باستخدام القرميد، كما تم التأكيد على مراعاة أن يكون مستوى تشطيب الوحدات جيدأ.

شارك في بناء وتنفيذ الاسماعيلية الجديدة 120 مقاولا بإجمالى 198 شركة و15 ألف عامل ومهندس وفنى،بالإضافة إلى 200 مصنعًا وشركة تقوم بتصنيع وتوريد مستلزمات البناء

تم إنجاز المرحله الاولي بأيدى مصرية 100 % وسوف يبدأ العمل مباشرة فى تشطيب المرحلة الثانية، وهناك 57 ألف وحدة سكنية بالمدينة على 7 مراحل بهدف إنشاء مجتمع عمرانى متكامل شرق القناة.

وتوقع الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، طرح الوحدات السكنية وكراسة الشروط في احتفالات مصر بانتصارات اكتوبر ٢٠٢٠، أي خلال شهرين من الان.
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
طرح كراسة الشروط في احتفالات أكتوبر .. الإسماعيلية الجديدة حلم شعبي يتحقق على أرض سيناء
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