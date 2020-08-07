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أخبار العالم

أول لقاح مضاد لـ كورونا في العالم.. روسيا تفوز بسبق التسجيل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن نائب وزير الصحة الروسي، أوليج جريدنيف، إعلانه صباح اليوم أن اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي طوره مركز "جماليا" سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري.


وقال جريدنيف إن "العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.
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